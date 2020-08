Hasan N. verdwijnt voor jaar achter de tralies voor plaatsen nepbom bij Joods restaurant HaCarmel

De 46-jarige Hassan N. is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij krijgt de straf voor het plaatsen van een nep-explosief bij het Joodse restaurant HaCarmel half januari. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De rechtbank achtte bewezen dat N. de nepbom, een witte doos met daarin onder andere elektriciteitsdraden, op 14 januari in het portiek van het Amsterdamse restaurant heeft geplaatst. Het bewijs daarvoor werd gevonden op de doos waar de nepbom in heeft gezeten. De vingerafdrukken evenals het DNA van N. werden gevonden op de elektriciteitsdraden.

N. hield vol dat hij de doos naast een vuilcontainer gezet, omdat ‘die stuk dan wel vol was’. N. verbleef begin van het jaar geregeld in de woning van zijn vriendin, vlak bij het restaurant.

Ook komen zijn persoonskenmerken overeen met de persoon die op camerabeelden is vastgelegd. De straf is ook voor het versturen een antisemitische dreigbrief aan een buurtbewoonster in januari 2019.

Zevende antisemitische incident in 2,5 jaar tijd

De advocaat van de eigenaren van HaCarmel vertelde tijdens de zitting twee weken geleden dat de nepbom het zevende antisemitische incident rond het restaurant in 2,5 jaar was.

Vorige week was bij de Amsterdamse rechtbank nog een (niet-inhoudelijke) zitting tegen een 31-jarige man die wordt verdacht van brandstichting en het inslaan van ruiten bij het restaurant in mei. Dit is dezelfde man die in 2017 voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Deze zaak wordt op 17 november door de rechtbank inhoudelijk behandeld.

ANP