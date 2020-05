Belager HaCarmel eerder veroordeeld voor vernielingen bij het Joodse restaurant

De man die vrijdagochtend werd opgepakt na de vernieling van het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, is twee jaar geleden door de rechter ook al veroordeeld voor vernielingen aan het restaurant.

Vrijdag was het koosjer restaurant HaCarmel opnieuw de klos. De verdachte zou een ruit met een stalen buis hebben ingeslagen. Ook zou hij een Israëlische vlag uit de horecazaak hebben gestolen en probeerde deze in brand te steken met een aansteker.

Agenten die de “agressieve verdachte” probeerden te arresteren, moesten volgens de politie pepperspray gebruiken. Op het moment van de vernieling was er niemand aanwezig in het restaurant, omdat HaCarmel gesloten is vanwege de coronacrisis.

Palestijns-Syrische vluchteling

Burgemeester Femke Halsema zegt het te betreuren dat er opnieuw sprake was van een gerichte daad tegen het restaurant. Ze veroordeelde de recente daad en heeft direct contact gezocht met de eigenaar van het restaurant. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie noemt de nieuwe aanval op HaCarmel “verschrikkelijk en waardeloos”.

Nu blijkt dat de verdachte dus al eerder is veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. In december 2017 sloeg de Palestijns-Syrische vluchteling Saleh A. meerdere ruiten in met een knuppel en stal een vlag uit de etalage van het restaurant. Hij werd veroordeeld tot zes weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar had zijn straf al uitgezeten in voorarrest.

‘Geen toeval meer’

HaCarmel is naast deze aanval vaker het doelwit geweest van vernielingen en bedreigingen. Zo werd er afgelopen januari een verdacht pakketje voor de deur gevonden. Na onderzoek bleek dat pakketje geen explosieven te bevatten.

Volgens het Centraal Joods Overleg zijn “vijf incidenten in twee jaar zijn geen toeval meer, geen verwarring, geen willekeurig vandalisme. We kunnen niet meer wegkijken.” De koepel van Joodse organisaties in Nederland roept de gemeente Amsterdam en het kabinet daarom op om deze zaak als een daad van puur antisemitisme te veroordelen.

