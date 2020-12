Deze mannen staan halfnaakt of strak in pak op pikante kalender voor het goede doel

Halfnaakt of strak in pak met paarden op de foto voor het goede doel. Twaalf mannen lieten zich donderdag vastleggen op de gevoelige plaat voor de KWF Horse, Man & Passion kalender. Een initiatief van Sabien Zwaga en Louwrens Mellema. Gepassioneerd fokker, trainer en verkoper van Friese paarden. Zij verloren begin 2019 hun beste vriendin en partner Marga de Wolff aan de gevolgen van kanker. Ze maken de kalender samen met paardenfotograaf Ryanne Tigchelaar.

Het eindproduct moet een verjaardagskalender vol met foto’s van prachtige paarden samen met krachtige mannen worden. Onder andere acteur Jelle de Jong, singer-songwriter Douwe Bob, maar ook hoefsmid Jan-Wietse de Boer schitteren op de kalender. Vandaag was bekend ruiter Gosse Pieter Hellinga aan de beurt. Met de kalender willen ze geld ophalen voor KWF kankerbestrijding.

Gedeelde passie

Sabien had zelf kanker en overleefde. Maar haar vriendin Marga, partner van Louwrens Mellema, overleed aan de ziekte. Paarden waren hun gedeelde passie. En dat is wat zij nu inzet om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Lees ook: Wegens stomend succes verlengd: de sexy marinierskalender!

Het idee voor een kalender ontstond bij Sabien nadat er een foto van Louwrens was genomen, samen met een paard. Toen zag ze voor het eerst weer een glimlach op zijn gezicht sinds Marga was overleden en zei ze: “Hier moeten we wat mee doen.”