Een brand afgelopen zaterdag legde gymzaal De Meet in Haren volledig in de as. Niets van de turnmaterialen is bewaard gebleven. Buiten dat het de trainsters van de turnafdeling van de Harense Sportvereniging erg veel verdriet doet, blijven ze ook zitten met een enorme kostenpost. De schade loopt namelijk op tot minstens 30.000 euro. Om het geld bij elkaar te krijgen, zijn ze een crowdfundingsactie gestart.

Clara Marije Lotgering was zaterdagochtend aan het werk toen ze ineens een brandlucht rook. “Binnen een halfuur was overal brand, daar schrik je wel van”, vertelt ze.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog steeds onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Aan Hart van Nederland laat een woordvoerder weten dat ze brandstichting niet uitsluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

‘Traumatisch’

Turntrainster Maaike Hiemstra is zondag voor het eerst gaan kijken bij de plek waar ze al tien jaar lesgeeft. “Het is een in en in triest gezicht. Ik stond vrijdag nog in die zaal en nog geen twaalf uur later is er niks meer van over”, vertelt ze. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er zo’n tien meisjes tussen de 6 en 11 jaar aanwezig. “Voor hen is het een traumatische gebeurtenis. Gelukkig was het maar een klein groepje die aan het trainen was.”

Crowdfunding

Iedere dag maken tientallen meisjes en jongens gebruik van de zaal. Naast dat er turnlessen worden gegeven, maken ook drie basisscholen gebruik van de zaal voor gymlessen. Om de meisjes en jongens zo snel mogelijk weer te kunnen laten sporten, moeten er nieuwe turnmaterialen komen. “Maar die zijn bizar duur”, zegt Maaike. “En we krijgen lang niet alles terug van de verzekering.”

Daarom is de vereniging een crowdfundingsactie gestart. Ze hopen 30.000 euro bij elkaar te verzamelen voor nieuwe turntoestellen. “Verder bedenken de kinderen zelf kleine acties, zoals het verkopen van cupcakes en sommigen verkopen hun turnpakje”, aldus Maaike. Tot de tijd dat de vereniging nieuw materiaal kan kopen, hopen ze binnenkort op een alternatieve locatie te kunnen trainen.