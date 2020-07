Politie zoekt naar daders die gymzaal van basisschool sloopten

De politie in de Zaanstreek is op zoek naar de daders die het afgelopen weekend een gymzaal in Zaandam sloopten. Op de foto’s is te zien dat er een grote ravage is aangericht aan de gymzaal, waar basisschool de Kleurenprachte gebruik van maakt.

“We hebben nog geen daders in beeld en daarom hebben we op Facebook een getuigenoproep gedaan. Dit heeft nog niks opgeleverd. Het is vorig weekend gebeurd, maar de precieze dag weten we vooralsnog niet”, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Puinhoop

De zaal was één grote puinhoop, verschillende gym-toestellen en matten lagen op de grond en moeten vervangen worden.

Foto: Facebook Politie Zaanstreek