In het Utrechtse dorp Achterberg is in de nacht van zaterdag op zondag een zware vuurwerkbom bij een huis naar binnen gegooid. De schade aan de woning is enorm.

Rond 2.00 uur gooiden onbekenden zwaar vuurwerk door de brievenbus van het huis aan de Weide. De bewoners schrokken wakker van de harde knal, maar er raakte niemand gewond. Eenmaal beneden zagen ze de aanzienlijke schade die de bom heeft aangericht.

Van begane grond tot zolder

Volgens de politie zijn er van de begane grond tot aan de zolder beschadigingen aan de woning. Deuren en een trapleuning zijn door de klap kapotgeslagen en meerdere ruiten zijn gesneuveld. Daarnaast blijkt de keuken door de klap ontzet.

Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De politie doet onderzoek en roept getuigen of anderen die meer weten over de explosie op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Ook in het Zuid-Hollandse Hillegom was het afgelopen nacht raak: daar raakte een woning aan de Catswende zwaar beschadigd door bom met Cobra 6-vuurwerk. Er vielen geen gewonden, maar op foto’s die de politie heeft gedeeld is te zien dat meerdere ramen de klap niet hebben doorstaan. Ook hier worden getuigen opgeroepen zich te melden.

Beeld ter illustratie