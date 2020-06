Grasmaaier versnippert hele kolonie meeuwenjongen in Vlissingen: 'Een bloedbad'

Vrijwilligers van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren troffen woensdagavond “een waar bloedbad” aan op een grasveld in Vlissingen. Een hele kolonie meeuwenjongen is daar versnipperd door iemand met een grasmaaier.

Of het per ongeluk is gegaan, of dat iemand het niet zo heeft op meeuwen, weten ze nog niet bij de Stichting Dierenwelzijn Walcheren. Duidelijk is wel dat de ellende niet te overzien is. Vrijwilligers zijn “geschokt, boos en vol ongeloof”.

Bedreigde diersoort

Ze troffen tientallen “gehakselde en vermorzelde” jonge meeuwen aan op het veld naast een bedrijventerrein. Dat de bediener van de grasmaaier daar niks van gemerkt heeft, lijkt ze sterk. “Die man is vast aangevallen door de meeuwen, want ze zijn behoorlijk territoriaal.”

De zilvermeeuw is een bedreigde diersoort en in het broedseizoen mag er dan ook niet gemaaid worden, laat een woordvoerder van de stichting weten aan Hart van Nederland. “We zijn boos dat dat toch gebeurd is. Bovendien volgde een ecoloog deze kolonie al jaren.”

Honderden meeuwen

Ze verwacht dat er wel honderden meeuwen op het grasveld zaten toen de grasmaaier dood en verderf aanrichtte. “Tijdens het broeden zoeken ze elkaar op. De volwassen vogels van de kolonie konden wegvliegen, maar de meeuwenjongen kunnen dat nog niet.”

Ondertussen is de stichting met andere instanties aan het uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. “Het gras is gemaaid in opdracht van de gemeente, dat weten we inmiddels. We proberen nu te achterhalen wie hier verantwoordelijk voor is.”

Beeld: Tim Roijers