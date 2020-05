Oma Marie (90) zoekt met een drone naar weerloze reekalfjes

De Vogelwerkgroep in het Overijsselse Geesteren is in deze tijd druk met het redden van reekalfjes, voordat grasland wordt gemaaid. Af en toe krijgen ze daarbij de hulp van de 90-jarige Marie Horst uit het naburige Manderveen.

Dat gebeurde eigenlijk per toeval. Vorige week was de werkgroep uitgenodigd door de kleinzoon van mevrouw Horst. Hij wilde zijn grasland maaien, maar wist zeker dat er jonge hertjes in het hoge gras verstopt lagen. Hij kon ze alleen niet vinden.

De werkgroep vloog met een drone en warmte-apparatuur boven het grasland om zo de reetjes op te sporen. Dat vond mevrouw Horst zo interessant, dat ze de drone zelf mocht besturen.

Twee reekalfjes gered

De drone steeg eerst op naar 35 meter, waarna mevrouw Horst de drone met de afstandsbediening over het gebied liet vliegen. Op een iPad hield ze het vluchtplan in de gaten. Zo werden in samenwerking met de medewerkers van de Vogelwerkgroep, die de warmtebeelden in de gaten hielden, twee reekalfjes gered.

“We waren er een beetje beduusd van”, vertelt voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep aan Hart van Nederland. “Ik had het haar gewoon voor de grap aangeboden. Ik had geen idee dat ze al negentig is.”

Niet naar mens ruiken

Ook donderdag hielp mevrouw Horst de vogelwerkgroep met het zoeken naar reekalfjes. Als ze nog heel klein zijn, worden ze met zoveel mogelijk gras opgepakt en naar een veilige plek gebracht. Zo ruiken ze niet naar mens, anders worden ze door hun moeder verstoten.

Rondom wat grotere kalfjes wordt een stuk gaas gezet, zodat ze niet in paniek wegspringen en zo voor de grasmaaier terechtkomen. Door heel hard te roepen worden moederhert en kalfje weer met elkaar herenigd.

De Vogelwerkgroep is afgelopen weekend nog ingezet toen een hert werd doodgereden. Haar weeskalfje werd gevonden en overgebracht naar een speciale opvang.