Grapperhaus: 'belachelijke streken' bij demonstratie Den Haag

De rellen bij de demonstratie in Den Haag van zondag zijn fel veroordeeld door premier Mark Rutte en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Grapperhaus sprak tegenover Hart van Nederland van “belachelijke streken”. Volgens premier Rutte waren de rellen het werk van “doorgesnoven hooligans”.

Op het Malieveld in Den Haag werd zondag geprotesteerd tegen coronabeleid van het kabinet. Het protest begon rustig, maar liep daarna uit op rellen nadat voetbalsupporters onder meer stenen gooiden naar de ME. Uiteindelijk werden ongeveer 400 demonstranten opgepakt.

‘Virus wacht tot wij verslappen’

Premier Rutte zei dat hij begrip had voor de overige demonstranten. “Er stonden vooral oprecht bezorgde mensen. Dat respecteer ik zeer.” Hij wil zelf ook graag dat Nederland de 1,5 meterregel kan loslaten. Toch gaat dat volgens hem niet, omdat het virus “zit te wachten tot wij verslappen”.

Grapperhaus was minder begripvol. Hij zei dat ook de andere demonstranten niet overal voldoende afstand hielden. “Dat is buitengewoon kwalijk. Je kunt het er niet mee eens zijn, maar je kunt gewoon binnen de regels die we met z’n allen hebben protesteren.”

Rutte benadrukt dat het recht op demonstreren nog steeds bestaat. “Dat is een groot goed. Iedereen heeft dat volste recht, of je nu tegen de coronamaatregelen demonstreert of tegen racisme. Maar je moet je wel aan die 1,5 meter afstand houden.”