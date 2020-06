'Hooligans maakten plannen om te rellen bij demonstratie in Den Haag'

De ongeregeldheden in de binnenstad van Den Haag zijn mede het gevolg van een gecoördineerde actie door voetbalhooligans uit heel Nederland. Er waren al signalen dat supporters elkaar hadden opgeroepen om vandaag te gaan vechten. ME uit het hele land zou daarom paraat staan om in te grijpen.

Dat melden bronnen aan het AD. De gemeente Den Haag wil vooralsnog niet reageren en zegt vanavond met een eigen verklaring te komen op de uit de hand gelopen demonstratie van Virus Waanzin, die ondanks een verbod begon op het Malieveld en zich in de loop van de dag uitbreidde naar de rest van de stad.

Zware hooligans

Volgens een politiebron gaat het hier om zeer zware hooligans uit de ergste categorie. “Gasten die een enorme kick krijgen van vechten met de politie. Zij willen maar één ding en dat is de maatschappij ontwrichten. Toen zij hoorden dat de demonstratie in Den Haag niet door mocht gaan, begonnen supporters van allerlei clubs zich steeds meer te roeren op allerlei kanalen om vandaag de stad onveilig te maken.”