Grapperhaus over coronaregels tijdens bruiloft: 'We hebben gezegd: mensen, let op'

Volgens minister Ferd Grapperhaus zijn de coronaregels tijdens zijn huwelijk afgelopen weekend “voortdurend” in de gate gehouden. Dat verklaart de minister donderdag, nadat er beelden van het huwelijk op waren gedoken, waarop mensen te dicht bij elkaar stonden.

Volgens Grapperhaus kan hij het “niet honderd procent garanderen” dat de regels constant in acht zijn genomen. Maar naar eigen zeggen was hij “de helft van de dag bezig om te kijken of het wel goed ging.”

Lees ook: ‘Koning en koningin schenden coronaregel tijdens vakantie in Griekenland’

Op de beelden is het gezelschap op het bordes te zien, waarbij mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Maar volgens Grapperhaus werden op die plek mensen die samen een huishouden vormen bij elkaar gezet. “Natuurlijk, soms loopt het dan even door elkaar. Maar we hebben telkens gezegd: mensen, let op de regels.”

Toch kan hij niet uitsluiten dat de afstand tussen mensen soms niet voldoende was. “Het is natuurlijk een emotionele gebeurtenis. Dat was het zeker voor mijn familie, gezien mijn voorgeschiedenis als weduwnaar. In de emotie kan iemand dan toch de verleiding hebben de afstand te willen verkleinen.”

Kleinschalige bruiloft Grapperhaus

Vanwege de coronacrisis was de dag kleinschaliger dan gepland, aldus Grapperhaus. “Het was een kleine setting met gezinnen en hele goede vrienden. In klein gezelschap hebben we een plechtigheid, lunch en etentje gehad.” Het geplande feest is een jaar uitgesteld. “Ik vind altijd dat we het goede voorbeeld moeten geven. Daarom is door het grootste deel een streep gegaan.”

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol voltrok de ceremonie tussen Grapperhaus en Elsevier-journaliste Elisabeth Wytzes. Ook volgens haar is er bij de bruiloft “zo goed mogelijk rekening gehouden met de coronaregels: 1.5 meter en huishoudens bij elkaar. Wat het beeld wellicht vertekent is dat familieleden voortdurend dicht bij elkaar staan op de foto’s en video en dat we op een bordes staan”.

ANP