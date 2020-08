'Koning en koningin schenden coronaregel tijdens vakantie in Griekenland'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich tijdens hun vakantie in Griekenland niet aan de coronaregels gehouden. Op een foto die op internet circuleert is te zien hoe het koninklijk paar poseert met een man zonder anderhalve meter afstand te houden.

De foto werd genomen in een restaurant op het Griekse eiland Milos, zo ontdekte RTL Nieuws. De man op de foto zou volgens een medewerker van het restaurant een van de eigenaren zijn. Bijzonder detail: de koning draagt in zijn rechterhand een mondkapje.

Volgens de maker van de foto was het kiekje bedoeld voor een “privé fotoalbum” en was het schenden van de coronaregels “een foutje.” De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) was zondagavond niet bereikbaar voor een reactie. Eerder wilde de RVD niets zeggen over mogelijke maatregelen tegen media die dit weekeinde foto’s publiceerden van de koning en koningin toen zij op de Middellandse Zee vakantie vierden. De opnamen zijn in strijd met de mediacode die het Koninklijk Huis voor zichzelf hanteert.

