Gezin van Doesjka scheert over snelweg tijdens ballonvaart: 'Geen seconde in angst gezeten'

Een luchtballon scheerde afgelopen weekend wel heel laag over de snelweg A44 bij Abbenes. In de mand die aan de ballon hangt, zaten Doesjka en haar gezin. Ze vierden met de ballonvaart de vijftigste verjaardag van haar man Paul. “We hebben niet het gevoel gehad dat we in gevaar zijn geweest”, vertelt ze.

Als er een vrachtwagen reed op de weg, was die waarschijnlijk in botsing gekomen met de luchtballon. Zo laag vlogen Doesjka Breukel en haar gezin. Een automobilist die de daling van de ballon filmde, moest remmen voor het gevaarte.

Ziet er eng uit

De luchtballon van ballonvaarder Rob Wiegers komt uiteindelijk terecht op een weiland vlak naast de snelweg. Voor Doesjka voelde de vaart “totaal niet onveilig”. Ze vond het zelfs een geweldige ervaring. “Ik heb geen seconde in angst gezeten en mijn gezin ook niet.”

Na het zien van het filmpje, snapt ze dat anderen wel schrikken. “Het ziet er ook heel spannend en eng uit van beneden, maar wij hebben echt geen enkel moment gedacht dat we in gevaar waren. In de luchtballon ervaar je het toch heel anders.”

‘Piloot was een vakman’

Doesjka is bovendien ambulancechauffeur en naar eigen zeggen wel wat gewend. “Met de ambulance denken automobilisten ook vaak: ‘Oh, dat was op het nippertje’, maar dat is dan niet zo.”

Volgens Doesjka krijgt de ballonvaarder die verantwoordelijk was voor de vaart veel kritiek. “Maar ik wil echt zeggen dat hij het heel goed heeft gedaan. De piloot was een vakman”, aldus de vrouw uit Zoeterwoude-Dorp.

Ballonvaarder boos

Hart van Nederland heeft Wiegers Ballonvaarten gevraagd om een verklaring voor het lage vliegen, maar het bedrijf wil niet reageren. De ballonvaarder is boos op de media die aandacht besteden aan de spannende ballonvaart.

Het gezin Breukel kijkt in ieder geval terug op een leuke verjaardag. “De vijftigste verjaardag van mijn man was in één woord fantastisch.”