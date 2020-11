In het Gelderse Hedel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee bewoners ernstig gewond geraakt bij een woningbrand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

De melding van de brand in het huis aan de Ammerzodenseweg kwam rond 3.15 uur binnen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er nu aan toe zijn, is onbekend.

Lees ook: Woningbrand in Wedde kost aan 12-jarig meisje het leven, vader zwaargewond

Schuur met paarden

De brandweer had het vuur na ongeveer twee uur onder controle. Er kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen schuur waar paarden in stonden. De dieren bleven ongedeerd.

De woning, een vrijstaand huis in het buitengebied, moet als verloren worden beschouwd. Het nablussen zal nog enkele uren duren, verwacht de brandweer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Tekst: ANP

Beeld: Bart Meesters