Woningbrand in Wedde kost aan 12-jarig meisje het leven, vader zwaargewond

De brand in een woning in het Groningse Wedde heeft aan een 12-jarig meisje het leven gekost. De politie vond haar lichaam zondagmiddag. Een 40-jarige bewoner van het huis, volgens lokale media haar vader, raakte zwaargewond.

De hevige brand brak rond 03.00 uur uit in de nacht van zaterdag op zondag in de woning aan de Lageweg. Drie bewoners slaagden erin het huis te verlaten. De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht.

Te gevaarlijk voor brandweer

De brandweer ging direct naar binnen om te kijken of ze het meisje konden redden. Het was echter te gevaarlijk voor de brandweer, waarop ze de woning moesten verlaten. Het vuur werd van buitenaf geblust. Dat duurde tot ongeveer 06.30 uur. Later op de dag vond de politie het lichaam van de vierde bewoonster.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.