Gewapende overval op ouder echtpaar in Helmond, daders op de vlucht

Twee gemaskerde daders hebben donderdagochtend een gewapende overval gepleegd op een ouder echtpaar in Helmond.

De verdachten sloegen rond 06.30 uur toe bij een woning aan de Scheepstal. Volgens het uitgestuurde Burgernet-bericht gaat het om één lange dader, en één korte. Ze zijn nog niet gepakt.

Getuigen

De bewoners zijn geschrokken, maar niet gewond. Of de overvallers ook iets hebben buitgemaakt, kon de politie nog niet zeggen. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Beeld: SQ Vision