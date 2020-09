VIDEO: Onbekenden steken opnieuw Arnhemse cafetaria in de fik

Voor de tweede keer in anderhalve maand is er brand gesticht in een cafetaria bij winkelcentrum Elderhof in Arnhem. Volgens de brandweer is eerst een spoor brandstof gemaakt richting de cafetaria, dat vervolgens is aangestoken.

De brand brak woensdagochtend vroeg uit, maar kon snel geblust worden door de brandweer. Naastgelegen panden waar een slagerij en zonnestudio gevestigd zijn, liepen rookschade op.

Op onderstaande beelden is te zien hoe de daders te werk gaan:



Cafetaria blijft dicht

Op 16 augustus werd bij de cafetaria ook al brand gesticht door het aansteken van een jerrycan brandbare stof, waardoor de gevel van het pand in de hens vloog.

De cafetaria blijft voorlopig gesloten.

Beeld: SPS Media