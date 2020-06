Afgelopen zaterdagavond werd een 5-jarig meisje in Glanerbrug door een man (64) uit Enschede mogelijk ontvoerd. De man zou het meisje aangesproken hebben en wilde haar vermoedelijk meelokken naar zijn woning.

Max Stam was een van de getuigen. Hij vertelt aan Hart van Nederland dat hij tijdens een wandeling buiten de man en het meisje zag. Max geeft aan dat hij in eerste instantie niets opvallends zag. “Ik dacht: dat is een opa met een kleinkind. Dat meisje dat keek gewoon normaal, zat half verscholen tussen z’n benen in bij het stuur. Ze keek niet angstig of wat dan ook.”

‘Wow, die man heb ik vijf minuten geleden gezien!’

Even later ziet Max overal politie rijden en hoort hij een helikopter. “Toen ben ik gaan googelen. Ik zag dat er vervolgens een melding was gemaakt van een 5-jarig meisje dat mogelijk was ontvoerd. Ik las toen het signalement en dacht: wow, die man heb ik gewoon vijf minuten geleden achter mijn huis gezien!”

Op dat moment pakt hij de telefoon en belt met 112. Met de politie deelt Max wat hij heeft gezien. “Ik ga nu ook op de fiets de wijk in want ik heb die man gezien en weet wie het is”, zegt hij tegen de meldkamer.

‘Het is een aparte man’

Ria Nieland woont bij de man op de hoek. Ze kent de man uit de buurt. “Maar ik had hem en het meisje niet gezien, want ik was even binnen. Mijn man had de twee wel gezien, die kon vertellen waar ze naartoe waren gereden.”

De politie had rond 20.00 uur in beeld dat de man met het meisje in een woning zat. Daar kon de politie hem inrekenen.

Volgens Ria is de man in de buurt een apart verschijnsel. “Hij staat weleens buiten te plassen, daar zijn we niet zo van gediend.” De politie heeft de zaak in onderzoek en wil vooralsnog niet reageren op de inhoud van de zaak.