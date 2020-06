Bejaarde man in scootmobiel in Glanerbrug gezocht vanwege mogelijke ontvoering 5-jarig meisje

De politie vraagt burgers om uit te kijken naar een man van ongeveer 75 jaar in een scootmobiel in het Overijsselse Glanerbrug vanwege de mogelijke ontvoering van een 5-jarig meisje.

Mensen die de man of het kind zien worden opgeroepen om onmiddellijk de politie te bellen. Vanwege de mogelijke ontvoering vliegt er een politiehelikopter boven het gebied en is er veel politie aanwezig in de wijk.

Een getuige vertelt aan Hart van Nederland dat zij rond 18.30 uur de man en het meisje op de scootmobiel heeft gezien. “Het zag er niet vreemd uit. Ik dacht dat het een opa was met zijn kleinkind. Ook huilde ze niet.” Nadat ze van de vermissing hoorde belde ze direct 112.

De politie heeft een Burgernetmelding uitgezet. De 5-jarige heeft blond haar, draagt een zwart t-shirt en een zwarte korte broek. Daarnaast draagt ze schoenen met panterprint. De man draagt een donkere jas en heeft een bril.

Beeld: SPS Media