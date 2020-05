Tien gestolen puppy's uit Beers teruggevonden in woning Heusden

View this post on Instagram

Afgelopen weekend werd er aangifte gedaan van de diefstal van een 10-tal puppies in Beers. Nav enkele tips en onderzoek door @pol_cuijk en @politieheusden troffen wij de pups gisteravond aan in een woning in de gemeente Heusden. De pups waren erg energiek en leken in goede gezondheid te verkeren. Ze werden in beslag genomen en op het bureau direct opgehaald door de eigenaren. Die gaan vandaag met de pups naar de dierenarts ter controle. Er is een verdachte in beeld en er wordt nog verder onderzoek gedaan in deze zaak. #politieheusden #politiecuijk #wijkagent #dierenpolitie #milieuagent #instapolitie #instadaily #pup #btmeierij