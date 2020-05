De politie in het Brabantse Beer kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag af op een melding van een inbraak in een schuur aan het Kerkeveld. “Wat we daar vervolgens aantroffen, is afschuwelijk te noemen”, aldus een agent.

In de schuur werden een moederhond en tien pups ondergebracht. De puppy’s bleken gestolen te zijn. “De moederhond is onnodig en op een erg nare manier om het leven gebracht”, schrijft de agent op Facebook.

De politie hoopt dat iemand iets heeft gezien of meer weet over de gruwelijke dierenmoord. Ook wil de politie graag weten waar de hondjes nu zijn of te koop worden aangeboden. Het gaat om pups van een Jackrussellterriër gekruist met een pinscher en pups van een boerenfox. Ze zijn drie tot vier weken oud.

De pups op de foto zijn niet de gestolen hondjes, maar lijken er wel veel op



Beeld: Politie