Geen genade voor Gerrie: vrachtwagen besturen met één arm mag echt niet meer

De éénarmige vrachtwagenchauffeur Gerrie Pol mag zijn beroep de laatste jaren tot aan zijn pensioen definitief niet uitoefenen. Hij heeft gebeld met CBR-directeur Alexander Pechtold, maar dat heeft niet geleid tot een uitzonderingspositie. Gerrie voelt zich gediscrimineerd. “Zodra je ophangt, ben je mij alweer vergeten”, zei hij tegen de voormalige politicus.

31 jaar lang was Gerrie actief als chauffeur Rijdende Melk Ontvangst bij de DOC. De Drent reed altijd met één arm, maar sinds kort kan hij door regelgeving zijn rijbewijs niet meer verlengen, ook al hoeft hij nog maar twee jaar te werken tot zijn pensioen. De uitzending van Hart van Nederland zorgde voor een hoop aandacht voor de zaak. Er werden zelfs Kamervragen gesteld door de VVD.

Toch krijgt Gerrie zijn rijbewijs niet terug. Minister Cora van Nieuwenhuizen verwijst naar de wet waarin staat dat vrachtwagenbestuurders in staat moeten zijn onder alle omstandigheden met beide handen controle te hebben over het voertuig. Personen die een arm missen worden daarom ongeschikt verklaard voor het besturen van motorrijtuigen van de categorieën C, CE, D en DE. Autorijden, eventueel met aanhanger, of het besturen van een trekker mag wel.

Bellen met Pechtold

Volgens de minister heeft CBR-directeur Alexander Pechtold aangeboden om met hem in gesprek te gaan. Gerrie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat ze inmiddels contact hebben gehad. “Ik heb woensdag met hem gesproken via de telefoon. Hij heeft mij niet uitgenodigd voor een kop koffie. Dat hoeft ook niet, ik vind het goed. Ik heb gezegd: ‘Alexander, zodra jij ophangt, ben je mij alweer vergeten.'”

Er loopt nog een bezwaarprocedure tegen het CBR, maar Gerrie verwacht niet dat dat iets oplevert. “Dat houdt dus in dat ik mijn baan kwijt ben. We zijn weer terug bij de jaren ’70. Toen werd ook tegen mij gezegd dat ik alleen de lagere school hoefde te doen, want voor de maatschappij kon ik niks betekenen. Dus: je wordt al beoordeeld voordat je iets kunt doen. Ik ben gewoon gediscrimineerd, ik heb dit vanaf mijn geboorte gehad. Dat is anders dan mensen die later hun arm verliezen.”

Communicatie moet beter

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in een reactie op de Kamervragen laten weten dat ze de teleurstelling en het onbegrip van Gerrie zeer goed kan voorstellen. “Zeker nu hij in het verleden steeds een verlenging heeft gekregen van zijn rijbewijs terwijl het CBR nu anders heeft besloten. In dergelijke situaties waarin een besluit een flinke impact heeft op het leven van een persoon vind ik dat men zorgvuldiger had moeten zijn in de wijze waarop het initiële besluit is gecommuniceerd.”

VVD’er Remco Dijkstra is als vragensteller tevreden over de erkenning dat er fouten zijn gemaakt, maar ook hij wijst naar de gebrekkige communicatie. “De publiek verontwaardiging was groot, want al die jaren reed Gerrie vrolijk rond. En ineens kon het niet meer op basis van regels uit 2000. De wijze van communicatie moet echt beter, en de menselijke maat moet terug bij het CBR. Het rijbewijs is veel meer dan alleen een roze papiertje. Het is vrijheid.”