Voor het tweede jaar op rij mogen dieren die van de illegale slacht gered worden naar de opvang worden gebracht, in plaats van dat ze naar het slachthuis gaan. Donderdag begint het Offerfeest voor moslims.

Het Comité Dierennoodhulp meldt woensdag ook dit jaar daarover afspraken gemaakt te hebben met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie. Het gaat om offerdieren als geiten en schapen die worden gevonden in schuurtjes en bedoeld waren om daar illegaal en onverdoofd te worden geslacht.

Lees ook: Vier jonge schaapjes gered van ‘illegale’ slachting Offerfeest

‘Naar mensen die van dieren houden’

Bij illegaal geslachte dieren worden de oormerken vaak verwijderd. Maar zonder oormerk mogen de dieren niet meer worden geslacht. Ze moeten dan worden vernietigd, op kosten van degene die de beesten wilde slachten.

Als die nu echter afstand van het dier doet, hoeft hij die kosten niet te betalen. Het beest mag vervolgens niet meer belanden in de voedselketen. Dat is geen punt, vindt het Comité Dierennoodhulp. Zodra de offerdieren gezond zijn verklaard gaan ze na een quarantaineperiode naar mensen “die van dieren houden en daarom vegetariër of veganist zijn”.

Lees ook: Slager Mourad al weken voor Offerfeest uitverkocht: ‘Ik heb een wachtlijst met 200 mensen’

Vorig jaar werd er onder voorwaarden voor het eerst toestemming gegeven. Er zijn toen in totaal vijf schapen van het slachthuis gered. De NVWA gaf groen licht na gesprekken met dierenwelzijnsorganisaties.

ANP