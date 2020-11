Geleidehonden in coronatijd nog belangrijker: 'Hij snapt alleen niets van de 1,5 meter'

Geleidehonden zijn een echte steun voor hun baasjes. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van KNGF geleidehonden. Zeker sinds het coronavirus zijn intrede deed, zijn de honden onmisbaar geworden.

Volgens het onderzoek geven cliënten hun leven vóór komst van de hulphond een dikke onvoldoende. Maar als de viervoeter in huis komt, wordt dat een 8.2. Onder andere omdat het deuren opent naar bijvoorbeeld werk of studie. “De hond geeft veel vertrouwen voor alleen al de reis”, vertelt Monique Hoppenbrouwers van KNGF geleidehonden. “Het onderzoek was voor ons een openbaring. Mensen hebben echt weer zin in het leven. Als je de verhalen hoort, krijg je soms tranen in je ogen.”

Vertrouwen en durf

Petra Jongeneelen uit Roosendaal zag altijd al slecht en is in drie jaar langzaamaan blind geworden. Ze heeft inmiddels haar vijfde geleidehond, Wiggles. “Wiggles geeft me vertrouwen en de durf om zo goed als mogelijk de dingen te blijven doen die ik deed. Ik heb hem vanuit een sterke drang of verlangen naar het behouden van autonomie.”

Wiggles zorgt ervoor dat Petra een redelijk normaal leven kan leiden. Hij ontwijkt obstakels en maakt beslissingen als bijvoorbeeld de straat opgebroken is. “Het voelt bijna niet meer alsof ik blind ben. De blindheid kan niemand wegpoetsen, maar het mobiliteitsprobleem is opgelost. Dat neem ik niet voor lief, ik krijg er bijna een brok van in mijn keel.”

Ook zoekt hij een plekje uit in bijvoorbeeld de wachtkamer of bus. “Toen ik nog geen hond had was ik superzenuwachtig als ik een plekje moest vinden, ik wilde niet bij iemand op schoot gaan zitten! Nu loop ik zelfverzekerd rond.”

‘Bij Wiggles voel ik me veilig’

Sinds de coronacrisis is Petra éxtra blij met haar hond. “Hij geeft mij zekerheid en interne power. Op straat voel ik de collectieve stress van mensen. Je ziet ze dan wel niet, maar je voelt het toch. Wiggles blijft standvastig aan mijn zijde. Hij verlaagt de drempel om naar buiten te gaan en geeft me de zekerheid om dingen waar ik geen controle op heb los te laten. Met hem voel ik me veilig genoeg.”

Het enige lastige: haar maatje begrijpt de 1,5 metermaatregel niet. “We gaan als een olifant in een porseleinen kast. Hij gaat ergens midden doorheen als dat de enige ruimte is. Dat begrijpt hij niet. Het geeft wel gespannen reacties op straat. Mensen hebben sowieso een kort lontje, ze snappen niet dat ik niet kan zien.”

Corona heeft ook haar invloed gehad op het trainen van nieuwe honden, zo vertelt Monique van KNGF geleidehonden. “Het gaat gelukkig nog door, maar het heeft tijdens de lockdown wel even stilgelegen. De honden zijn toen door de trainers in huis genomen. Ze moeten nu extra training. Dat kost geld en mensen moeten langer wachten op een hond.”