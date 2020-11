Dat de politie ook online aanwezig is, is een les die een 16-jarige jongen uit Geffen duur is komen te staan. De jongen werd maandag aangehouden, nadat hij een filmpje met illegaal vuurwerk op het bekende social media-platform TikTok had gedeeld.

De politie kreeg maandag een tip dat er illegaal vuurwerk zichtbaar was op een TikTok-account. Ze stelde direct een onderzoek in en kwamen uit bij de 16-jarige jongen in het Brabantse Geffen. Agenten vonden in zijn slaapkamer meerdere mortiergranaten, cobra’s 6 en een ‘heleboel’ nitraten.

Illegaal

“Het aangetroffen vuurwerk is illegaal in Nederland!”, benadrukt de politie in Oss op hun Instagrampagina. De jongen wordt op een later moment verhoord.