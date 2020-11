Ook dit jaar geen vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp, voor 2021 wel vergunning

De Haagse vreugdevuren kunnen dit jaar niet doorgaan als gevolg van de coronaregels, zo maakt de gemeente Den Haag dinsdagavond bekend. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de vreugdevuren in Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak plaats te laten vinden.

Volgens de gemeente is het besluit genomen “in constructief overleg met de bouwers van de vier vreugdevuren: Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak.” De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen laat weten teleurgesteld te zijn. “De burgemeester had het heel graag gewild, maar het kan helaas niet doorgaan.”

Geen ruimte voor alternatief

Ook een alternatief is niet realistisch. “Je kunt nu met niet meer dan vier mensen buitenstaan.┬áHet trekt ook altijd weer mensen,” aldus de organisatie. Voor volgend jaar zijn er wel vergunningen afgegeven, mits de coronamaatregelen dan niet meer gelden.

Na de vonkenregen op Scheveningen op de eerste dag van januari in 2019, stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) dat vreugdevuren alleen nog plaats konden vinden met een evenementenvergunning. Hoewel het traject voor vergunningverlening volgens planning verliep en alle seinen op groen stonden, verbieden de coronamaatregelen van de Rijksoverheid het nu om een evenementenvergunning te verlenen, aldus de gemeente.

Redactie/ANP