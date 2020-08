'Geef leraren voorrang bij coronatests om uitval op scholen te beperken'

Leraren die zich willen laten testen op het coronavirus moeten voorrang krijgen. Dat vinden zowel de onderwijsbonden als de sectororganisaties VO-raad en PO-Raad.

De organisaties wijzen erop dat leraren die bijvoorbeeld een lichte verkoudheid hebben en zich laten testen nu vaak twee of zelfs vier dagen thuis komen te zitten. Dit omdat ze op hun testresultaat moeten wachten voordat ze weer naar school mogen.

“Het is niet wenselijk dat medewerkers onnodig lang thuis moeten blijven”, stellen de organisaties in hun gezamenlijke pleidooi aan het kabinet. “Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.”

Zeker nu iedereen zich mag laten testen, kan de wachttijd bij de GGD flink oplopen.

Leerlingen naar huis gestuurd

“Het is een startend probleem”, zegt Reinier Bos, directeur van twee scholen in het speciaal onderwijs in Haarlem. “Een leerkracht van onze school is voor een test naar Alphen aan de Rijn gereden. Alleen daar kon ze snel een test doen.” Iedere dag dat een leerkracht moet wachten op een coronatest is er een waarop de school op zoek moet naar een oplossing. In sommige gevallen betekent dat dat leerlingen noodgedwongen naar huis moeten worden gestuurd.

Volgens Bos moet er daarom snel worden ingegrepen. “Anders dreigt straks een onoverzichtelijke situatie waarbij kinderen weer veel thuis komen te zitten.” Het toch al grote lerarenprobleem helpt ook niet mee. “We werken al met noodplannen”, zegt Bos. Hij vreest voor grote financiële gevolgen als kinderen weer massaal thuiszitten en ouders moeten zorgen dat ze dan thuis zijn.

Geen vervanging

“In het primair onderwijs speelt het lerarentekort ook een belangrijke rol”, zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt. “Vervangers zijn niet te vinden, waardoor scholen op deze manier onnodig leraren moeten missen. Dat kan niet. Onderwijzend personeel moet zich daarom versneld kunnen laten testen.”

Op Openbare basisschool de Ster in Amsterdam bleven de deuren donderdag gesloten nadat een leerkracht besmet bleek met het coronavirus. Om alle overige leraren te kunnen testen, blijft de school ook vrijdag nog dicht. Schoolbestuurder Harry Dobbelaar van stichting Zonova, waar de school onder valt, is dan ook een groot voorstander van een voorrangsregeling voor leraren. “Dan hadden we misschien morgen alweer open gekund.”

