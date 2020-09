Familieleden onthullen gedenksteen voor bruut vermoorde Rinia Chitanie

Er is nog altijd veel verdriet bij de nabestaanden van de Amsterdamse Rinia Chitanie. De 68-jarige vrouw wordt tijdens Pasen vorig jaar verkracht en zo gruwelijk mishandeld dat ze twee maanden later overlijdt. Om ervoor te zorgen dat ze niet wordt vergeten, onthult de familie dinsdag een gedenksteen voor Rinia.

Kenneth Chitanie, de broer van Rinia, is blij dat er een monumentje voor zijn zus komt. Hij en zijn familie zijn nog altijd zeer ontdaan door wat Rinia is overkomen. “Ik mis haar heel erg,” vertelt hij aan Hart van Nederland. “Als ik hier zo loop en de plek des onheils zie, dan denk ik: hoe is het mogelijk? Een vrouw van 1,49 meter is hier verkracht, door een knul van 20 jaar, die vluchtte uit Eritrea om een betere toekomst te hebben hier.”

Dubbel gevoel

De destijds 20-jarige statushouder Huruy G. zit vast voor het vergrijp. Hij kreeg 6 jaar celstraf en tbs opgelegd van de rechter, maar ging in hoger beroep. Dat zal begin oktober van start gaan. “Ik zit met een dubbel gevoel,” zegt Kenneth. “Niet zo ver van hier, driehonderd meter verderop, wordt er voor de illegale, uitgeprocedeerde asielzoekers huisvesting gecreëerd. Stel dat ik hier ga lopen, dan word ik daar toch mee geconfronteerd.”

De zilveren gedenksteen glimt in het Amsterdamse wegdek. De tekst: “Zij wandelde dagelijks in dit park en zorgde uit liefde voor elk dier en elke plant. Het leven van mevrouw Chitanie is op brute wijze van haar weggenomen.” Zus Regina Chitanie pinkt een traan weg als ze denkt aan de wrede manier waarop Rinia is overleden. “Op 68-jarige leeftijd, terwijl ze celibatair heeft geleefd. Dan komt alles weer boven. Het is heel emotioneel.”

De familie is erg dankbaar voor het initiatief van de buurtbewoners. “Wat haar is overkomen mag niet vergeten worden,” meent Kenneth. Regina: “Ik hoop dat Rinia het ziet van boven.”