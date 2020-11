Fred van Leer thuis overvallen en bedreigd met vuurwapen

Tv-stylist Fred van Leer is in zijn woning aan de Mathenesserlaan overvallen door twee mannen. De mannen, verkleed als PostNL-medewerkers, stonden woensdagochtend bij Fred voor de deur met ‘een pakketje’.

Toen hij opendeed, werd hij bedreigd met een vuurwapen en vielen er rake klappen, vooral uitgedeeld door de stylist zelf, zo vertelt hij in een filmpje op Instagram. Hij kneusde bij het incident zijn rib. “Dat doet inderdaad pijn, en door!” Hij voelt zich “sterk, door jullie”, zegt hij tegen zijn volgers, “ik heb hele fijne mensen om me heen, God zij me geprezen”. De stylist gaat aangifte doen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer)

Signalement

De twee overvallers zijn nog spoorloos. Ze renden weg richting de C.P. Tielestraat. De politie heeft hun signalement verspreid: de twee waren dus gekleed in een PostNL-uniform, één van hen is lichtgetint met kort zwart haar en de ander droeg vermoedelijk een zwarte pruik en een petje.

Het vuurwapen dat bij de overval gebruikt werd, is wel gevonden en door medewerkers van de Forensische Opsporing veilig gesteld.