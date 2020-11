Fred van Leer heeft donderdag voor het eerst op beeld gereageerd op het uitlekken van zijn seksvideo vorige week en zijn daaropvolgende ziekenhuisopname afgelopen weekend. De stylist en presentator laat in een video op Instagram weten één keer zijn verhaal te doen.

“Lieve mensen”, begint Van Leer. “Ik begin dit filmpje met een zucht. (…) Het filmpje wat uitgelekt is, daar ga ik verder niet op in.” De stylist noemt het “vreselijk” voor hem en voor de mensen die het hebben gezien. “Dat is een gegeven, dat moet ik een plek gaan geven. Dat is een open wond, dat heelt, maar blijft een litteken voor altijd.”

‘In blinde paniek’

De tv-persoonlijkheid vertelt vervolgens over zijn afgelopen week. “Woensdag kreeg ik van een aantal mensen via Instagram te horen dat een filmpje van mij rondging”, vertelt hij. “Dan ben je de weg kwijt en lijkt het alsof de wereld onder je voeten vandaan gaat. In die blinde paniek wist ik niet wat ik met mijn gevoel moest doen. Ik heb godzijdank heel veel goede mensen om mij heen.”

“Ik kreeg steeds meer berichten”, vervolgt Van Leer. “Ik ben in complete paniek naar buiten gegaan. Verdriet, woede… Ik hoef het jullie denk ik niet uit te leggen.” Hij zegt die avond “in blinde paniek” naar een hele goede vriendin te zijn gegaan, die hem heeft opgevangen. “Toen is het hele circus begonnen. Politie, recherche, een ambulance, omdat iedereen zich zorgen maakte. Op dat moment wordt de regie overgenomen.”

Naar kliniek gebracht

Van Leer bevestigt dat hij inderdaad in een kliniek is opgenomen, maar al binnen 24 uur weer werd ontslagen. Vervolgens is hij naar zijn vrienden gegaan, waar een crisisberaad werd gehouden. “Ze zeiden: Wij gaan ervoor zorgen dat Fred de aankomende tijd niet alleen is”, vertelt de stylist in tranen. “We gaan voor hem zorgen, we houden van hem. En dat was heel fijn. We hebben gekookt, gepraat, gehuild; alles wat je doet met je vrienden.”

Hij vertelt ook dat zijn telefoon werd afgenomen omdat daar heel veel “trash” en ellende op binnenkwam. “Niet wetende dat ik daar later heel veel liefde op heb ontvangen.” Zaterdag is hij naar eigen zeggen goed doorgekomen. “(…) Zijn mensen bij me geweest, hele fijne dag gehad. (…) Die nacht ben ik naar bed gegaan, slecht geslapen, vrienden zijn blijven slapen.”

Zondag ging het mis

Een dag later ging het mis, aldus de tv-persoonlijkheid. “Ik kreeg berichten via via toch te horen en ook al had ik geen telefoon. (…) Ik heb heel dom stiekem toch gekeken op een andere telefoon. Het eerste wat je ziet is een aantal reacties. (…) Ik was in complete paniek.”

Hij vertelt – zonder in details te treden – dat hij zichzelf vervolgens iets heeft aangedaan. “Omdat er zoveel goede mensen in mijn omgeving zijn, ook mensen die arts zijn, hebben die heel snel en accuraat kunnen handelen. Door deze mensen, de ambulance, politie en de brandweer ben ik er nog. En daar ben ik heel dankbaar voor.”

‘Ik moet helen’

Van Leer zegt dat het nu goed met hem gaat. “Ik moet helen, ik wil rust. Ik wil straks ook weer aan de bak, want ik heb kracht genoeg om weer lekker te gaan knallen en humoristisch te zijn en leuke programma’s te maken.”

De stylist benadrukt hij dat “een heel groot vangnet” heeft, “maar heel veel mensen hebben dat niet”. “Daar loopt het verkeerd mee af. Ik wil jullie op het hart drukken: kijk het filmpje desnoods, gooi het van je telefoon af, maar stuur het niet door. De gevolgen zijn niet te overzien. Ik kan het aan.”

Via Shownieuws