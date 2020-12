Oud-voetballer en quizmaster Frank Kramer (73) overleden

Oud-voetballer en tv-presentator Frank Kramer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Philip Kooke, schrijver van de biografie van de markante figuur. Kramer was al enige tijd ziek.

Zijn voetballoopbaan voerde Kramer onder meer langs FC Amsterdam, Telstar en FC Volendam. Hij gold als een grillige aanvaller. Na zijn voetballoopbaan werd hij onder meer presentator van spelshows als Hints en Boggle. Tot twee jaar geleden was hij actief als commentator op Eurosport.

Kramer werd afgelopen vrijdag naar het ziekenhuis gebracht nadat hij onwel was geworden op zijn eigen verjaardag. Dat maakte Johan Derksen maandag bekend in het tv-programma Veronica Inside. “Het gaat heel slecht met hem”, zei Derksen in de uitzending over zijn toestand.

De oud-voetballer en presentator laat woensdag via zijn biograaf nog een boodschap achter. “Frank wil dit nog graag aan u kwijt”, schrijft Kooke op Twitter. “Mensen, het was mooi. U wordt allemaal hartelijk bedankt.”