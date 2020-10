Forse daling aantal nieuwe coronabesmettingen, maar cijfers nog incompleet

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zaterdag incomplete coronacijfers gepubliceerd. Het instituut kampte met een ict-probleem, waardoor een deel van de gegevens over het aantal nieuwe besmettingen ontbrak.

Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het probleem is inmiddels verholpen, maar het is nog onduidelijk hoeveel meldingen missen in de dagcijfers van zaterdag.

Tot nog toe heeft het RIVM 8669 meldingen verwerkt van positieve testuitslagen. Dat getal geeft dus een vertekend beeld. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de ontbrekende cijfers worden verwerkt in de cijfers die zondag naar buiten komen. Dan zal het aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen hoogstwaarschijnlijk dus een stuk hoger zijn. “Het gemiddelde van de cijfers van vandaag en morgen geeft straks een getrouwer beeld”, aldus het ministerie.

Meer sterfgevallen

In de meldingen die al wel zijn verwerkt, staan 55 sterfgevallen van mensen die besmet waren met het virus. Dat zijn er acht meer dan vrijdag.

Wat er precies aan de hand was met de computersystemen van het RIVM is onduidelijk.

ANP