Formule 1 in Zandvoort definitief uitgesteld naar volgend jaar

De terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort wordt definitief met een jaar uitgesteld. Eigenlijk zou De Grote Prijs van Nederland op zondag 3 mei al worden verreden, maar kon als gevolg van het coronavirus toen niet doorgaan. De Formule 1 heeft Zandvoort gevraagd of er later dit jaar een race zonder publiek kan worden gehouden, maar dat ziet de organisatie van de Dutch Grand Prix niet zitten.

“We vragen iedereen nog even geduld te hebben”, zegt sportief directeur Jan Lammers van de Dutch GP. “Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten. Hoe klaar we er ook voor waren: 2020 wordt 2021.” Er is nog geen nieuwe datum voor de race in 2021 vastgesteld.

Grote evenementen voorlopig niet toegestaan

De organisatie van de Formule 1 werkt aan een nieuwe kalender voor dit jaar. Het is de bedoeling dat het seizoen uit vijftien tot achttien grands prix gaat bestaan. De beoogde start is op 5 juli in Oostenrijk. Lammers zei vorige maand al dat het “niet aannemelijk” is dat de Formule 1 later dit jaar alsnog naar Zandvoort zou komen.

Grote evenementen waar veel publiek op afkomt zijn in Nederland voorlopig niet toegestaan. Het kabinet wil daar eigenlijk pas toestemming voor geven zodra er een vaccin is gevonden voor het coronavirus.

“We waren helemaal klaar voor deze eerste race en dat zijn we nog steeds. Een ongelofelijke prestatie is geleverd met dank aan alle betrokken fans, bedrijven en overheden. De F1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden, maar we willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland”, aldus Lammers.

Tickets blijven geldig

Aan het einde van dit jaar presenteert de organisatie van de Formule 1 de kalender voor 2021. Alle tickets die al zijn gekocht voor de Dutch GP blijven geldig, maar kopers kunnen ook hun geld terugkrijgen. Voor de drie racedagen in Zandvoort waren tickets voor 300.000 toeschouwers verkocht.

De organisatie van de Dutch GP heeft een driejarig contract gesloten met de Formule 1. Die verbintenis schuift nu op.

