Flat Groningen opnieuw ontruimd wegens mogelijk explosieve stoffen

De flat waar vrijdagavond een explosie heeft plaatsgevonden is zaterdag opnieuw ontruimd. De politie kreeg in de middag nieuwe informatie binnen over de woning, waarna het pand is doorzocht.

Er zijn toen ‘mogelijk explosieve stoffen’ aangetroffen, meldt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Om wat voor stoffen dat gaat is niet bekend.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek naar de gevonden stoffen. Alle inwoners van de flat moesten hun woningen verlaten. Het is nog niet bekend of ze vanavond nog terug kunnen.

Zelfde pand

De stoffen werden gevonden in hetzelfde pand als waar de explosie was. De ontploffing werd mogelijk veroorzaakt doordat er iets fout ging bij het bereiden van eten in de oven.

Of de vondst van de mogelijk explosieve stoffen iets te maken hebben met het incident vrijdag is eveneens niet bekend.