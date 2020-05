De explosie die vrijdagavond in Groningen de gevel van een flatgebouw heeft weggeblazen, is ontstaan doordat er iets fout is gegaan bij het bereiden van een avondmaal in de oven. Dat meldt de politie zaterdag. Bij de explosie zijn twee mensen gewond geraakt.

Het pand aan de Wibenaheerd moest vrijdagavond vanwege de explosie ontruimd worden. Inmiddels zijn de meeste bewoners weer teruggekeerd.

In totaal zijn vier woningen nog onbewoonbaar, laat de gemeente Groningen aan Hart van Nederland weten. Het gaat om de woning waarin de explosie plaatsvond en de boven- en onderliggende appartementen.

Drie gezinnen nog niet naar huis

Eén van de vier woningen stond al leeg. De drie gezinnen die hun huis nog niet in kunnen, worden door woningcorporatie Nijestee ergens anders ondergebracht.

Lees ook: Explosie blaast gevel weg van flatgebouw in Groningen, twee gewonden

De gemeente adviseert de bewoners die zijn teruggekeerd vandaag nog niet de verwarming aan te zetten en niet op gas te koken. Ook is ze gevraagd om geen gebruik te maken van de balkons.