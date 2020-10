Een 40-jarige fietser ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij donderdag in Amsterdam werd mishandeld bij een verkeersruzie. De man ligt sindsdien in coma en is niet aanspreekbaar.

Het slachtoffer werd donderdagavond rond 22.15 uur gevonden op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de toegang naar het Vondelpark. De fietser werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar sindsdien in coma.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man bij een verkeersruzie is mishandeld door een automobilist. De bestuurder ging er daarna in een auto vandoor, het slachtoffer bleef zwaargewond achter op de rijbaan.

De politie weet dat mensen foto’s en filmpjes van het incident hebben gemaakt en roept hen en andere getuigen op om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem 0800-7000.