Een 78-jarige fietser uit het Drentse Hoogeveen is vrijdagavond omgekomen bij een aanrijding met een auto. Een van de inzittenden was na de aanrijding weggevlucht, maar is inmiddels door de politie opgepakt.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur op de Alteveerstraat. De fietser raakte door de botsing zwaargewond. De hulpdiensten rukten uit, maar de hulp mocht niet meer baten. De man bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

Na de aanrijding kon de politie een van de inzittenden aanhouden. Hij wordt verhoord. Iemand anders vluchtte na het fatale ongeluk uit de auto en was enige tijd voortvluchtig. De politie wist ook deze inzittende later op de avond aan te houden. Degene wordt naar het cellencomplex gebracht en zal worden verhoord.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politie roept getuigen op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Ook wil de politie graag in contact komen met mensen die camerabeelden hebben van het ongeluk of uit de directe omgeving.

Beeld: Harm Meter