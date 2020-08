Corné en Iris fietsen in twaalf dagen monopolyspel door: 'Vanavond slapen we in de gevangenis'

Het regent creatieve vakantie-ideeën nu het coronavirus een streep heeft gezet door veel vakantieplannen. Zo bewijzen Corné Donderwinkel en Iris Domhof dat het in Nederland ook heel leuk kan zijn. Zij ontdekken eigen land door middel van het gezelschapsspel Monopoly.

Ongetraind en zonder goed uitgestippeld plan rijden Corné en Iris in twaalf dagen langs alle straten van het monopolyspel. Zaterdag begon het stel in de Achterhoek. Na een tocht van tien uur kwamen ze zondag in de eerste stad van het spel aan: Groningen.

‘Last van mijn kont’

“Het ging op zich wel goed”, laat Corné weten. “Alleen een beetje last van mijn kont”, vult Iris lachend aan. “Als het avontuur ons niet opzoekt, moeten wij het avontuur maar opzoeken. En dat lukt op deze manier wel, denk ik.” Tijdens de tocht maakt het stel een selfie bij de straatnamen uit het monopolyspel. “Die printen we uit, zodat we later ons eigen speelbord hebben met onze eigen hoofden erop”, legt Iris uit.

Vanuit Groningen vervolgen Corné en Iris hun reis via Texel, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Arnhem terug naar huis. “Vanavond slapen we in de gevangenis”, grapt Iris terwijl ze het bijpassende vakje op het bord aanwijst. “We hopen overmorgen weer te mogen gaan.”