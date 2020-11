In het Groningse Wedde heeft in de nacht van zaterdag op zondag een felle uitslaande woningbrand gewoed. Daarbij is een bewoner gewond geraakt. Een andere bewoner wordt nog vermist.

De brand in de twee-onder-een-kap-woning aan de Lageweg brak rond 3.00 uur uit. Een bewoner is gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. Een andere bewoner wordt nog vermist. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat diegene waarschijnlijk nog in de woning is.

De brandweer rukte met groot materieel uit voor de woningbrand, onder andere met een kraanwagen. Het vuur dreigde over te slaan naar een naastgelegen huis, maar dat kon voorkomen worden. Om 6.00 uur was het vuur onder controle en gaf de brandweer het sein brand meester. De twee-onder-een-kap-woning is zwaar beschadigd, het naastgelegen huis liep rook- en waterschade op.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Vanwege de hitte kan de politie nu nog niet de woning in, het onderzoek kan daarom pas over enkele uren beginnen, zo schat een politiewoordvoerder.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Persbureau Meter