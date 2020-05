Familie wilde doodgeschoten man opgenomen hebben: 'Hij is slachtoffer geworden van het zorgsysteem'

De man die woensdag door de Hilversumse politie werd doodgeschoten, verkeerde in een psychose en moest worden opgenomen. Dat verklaart zijn familie aan Hart van Nederland. “Mijn noodkreten zijn niet gehoord.”

In april merkte de zus van de man dat het niet goed ging met haar broer, legt ze uit. Sindsdien probeerde ze hulp voor hem te regelen. Ze vertelt dat ze meerdere keren overal heeft aangeklopt: bij de politie, GGZ en crisisdienst.

‘U kunt alleen afwachten’

Volgens een neef van de man is zijn huisarts de enige die de meldingen serieus nam. “Die heeft gezegd: deze man moet terstond worden opgenomen.” Hij vertelt dat de politie en de crisisdienst daarna een keer zijn langs geweest. “Maar dan kreeg ik te horen dat hij niet agressief was, geen gevaar vormde en dat ze hem niet gedwongen konden opnemen”, aldus de zus.

“Ze zeiden: het enige wat u kunt doen, is afwachten tot het erg uit de hand loopt”, vervolgt ze. “Als de politie dan komt en hem te verward vindt, dan wordt het crisisteam ingeschakeld.” Een tweede keer verwees de crisisdienst de familie door naar Bemoeizorg. “Waarom is er geen gehoor gegeven aan onze oproep tot opname?”, vraagt de neef zich af.

Vrezen voor ergste

Als de familie woensdag berichten hoort over een man die door de politie is neergeschoten, nadat hij een ravage aanrichtte op een begraafplaats, wordt het ergste gevreesd. “Op Whatsapp ging het meteen van: nee, nee, nee, het zal toch niet”, vertelt een neef van de man.

De zus van de man rijdt ‘s avonds uit ongerustheid zelf naar het politiebureau. “Ik wilde weten of hij het was. Ik heb daar mijn verhaal gedaan, zei dat mijn broer werd vermist en dat hij in een psychose verkeerde.”

Ze vertelt dat ze te horen kreeg dat het niet om haar broer ging. “Maar om 3.00 uur belde de politie en stonden ze voor mijn deur. De agent vertelde: ik heb slecht nieuws, hij was het wel.”

‘Had voorkomen kunnen worden’

Volgens de zus en de neef had deze situatie voorkomen kunnen worden, als er eerder door hulpinstanties was ingegrepen. “Hij wordt nu neergezet als een dolle dwaas die willens en wetens iets heeft gedaan”, stelt de neef. “Deze situatie had voorkomen kunnen worden en dat begint bij de meldingen die zijn gedaan.”

Om die reden doet de familie nu haar verhaal. “We krijgen hem hier niet mee terug, maar ik hoop op gerechtigheid voor hem”, legt de neef uit. “En voor alle andere mensen die in deze situatie zitten en niet worden gehoord. Ik hoop dat mijn neef een gezicht kan zijn voor hen.”

“Het zorgsysteem heeft flink gefaald”, vertelt de zus. “Daar is mijn broer slachtoffer van geworden. Mijn noodkreten zijn niet gehoord.” Ze wil niet dat mijn broer in een hokje wordt gestopt en wordt gezien als crimineel. We willen zijn naam zuiveren.”

Hart van Nederland heeft geprobeerd om in contact te komen met de GGZ in Hilversum, maar dat is tot nu niet gelukt.