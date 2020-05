Verdachte neergeschoten in Hilversum, politie spreekt van 'ernstig incident'

Een politieagent heeft woensdag aan het einde van de middag een verdachte neergeschoten in Hilversum. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de politie spreekt van een ‘ernstig incident’.

Het incident is vooralsnog in nevelen gehuld. Een woordvoerder van de politie wil aan het begin van de avond nog weinig kwijt. Onduidelijk is dus wat de toedracht van het incident was en hoe de verdachte eraan toe is. De politie heeft de omgeving afgezet en onder meer een helikopter ingezet.

Tegenover NH Nieuws gesproken van ‘een ernstig incident’.┬áHet is nog niet bekend waarom de agent geschoten heeft, aldus een woordvoerder die sprak van een “chaotische situatie” ter plekke.

Op dit moment is de plaats van het incident afgesloten voor hulp aan de gewonde verdachte, meldt de politie op Twitter. Daarna wordt er een onderzoek ingesteld naar het incident.

Later meer…

Beeld: Caspar Huurdeman Fotografie Baarn