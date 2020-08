Fabio Jakobsen terug naar Nederland: 'Je mag gerust spreken van een mirakel'

Fabio Jakobsen is weer terug in Nederland. Precies een week na zijn zware crash in de Ronde van Polen stapte hij woensdag op eigen kracht het vliegtuig in, op weg naar het LUMC in Leiden. Daar zal hij verder werken aan zijn herstel.

Yvan Vanmol, de ploegdokter van Jakobsens team Deceuninck-Quick Step, laat aan het Belgische Sporza weten dat hij weinig twijfels heeft over de terugkeer van de wielrenner. Een termijn wil hij daar niet op plakken.

Mirakel

“Iedereen heeft gezien wat voor zware val dit was”, aldus de teamarts. “Als je nu ziet dat Fabio opnieuw mobiel is, dat hij opnieuw rechtop kan staan, dat hij geen beenbreuken heeft, dan mag je gerust spreken van een mirakel.”

Lees ook: Wielrenner Fabio Jakobsen in kunstmatige coma na horrorcrash in Ronde van Polen

Jakobsen heeft zijn duim gebroken, evenals zijn boven- en onderkaak. De ergste schade is aan zijn gebit, dat geheel hersteld zal moeten worden. Er is geen sprake van hersenletsel.

Ziekenhuis

Vanmol geeft aan dat het Poolse ziekenhuis waar Jakobsen lag, niet altijd de juiste informatie heeft doorgegeven. Zo klopt het volgens hem niet dat de luchtpijp van de sprinter verbrijzeld was. “De luchtwegen zijn meteen na de val wel geïntubeerd, maar ze zijn niet verbrijzeld. Praten lukt momenteel nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles.”

De jonge wielrenner uit Heukelum communiceert nu met zijn omgeving door middel van zijn telefoon.

Beeld: EPA