Artsen vrezen voor het leven van de Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen. Hij kwam woensdag in de Ronde van Polen hard ten val. Ronde-arts Barbara Jerschina laat Hart van Nederland weten te hopen dat hij het overleefd, maar zijn situatie “levensbedreigend”.

Jakobsen werd na de horrorcrash in een ambulance naar een ziekenhuis in Sosnowiec gebracht, in de buurt van de Poolse stad Katowice. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd niet gebruikt vanwege de toestand van de Nederlander.

Aan de beademing

Volgens Jerschina wordt Jakobsen in een kunstmatige coma gehouden. “Hij kan niet zelf ademen”, aldus de ronde-arts. De renner van wielerploeg Quick-Step heeft vooral bij het hoofd zware verwondingen opgelopen. “Hij heeft verwondingen aan zijn schedel, neus en mond.” Ook zijn hersenen hebben een flinke klap gekregen.

Wielerploeg Quick-Step zegt in een verklaring dat “hun gebeden en gedachten” bij de 23-jarige renner uit Heukelum. “We danken iedereen uit de grond van ons hart voor al het medeleven. Zo gauw er meer bekend is over Fabio laten we dat weten.” De Belgische ploeg gaf verder geen informatie over de gezondheidstoestand van de renner.

ūüáĶūüáĪ Dramatique chute lors de la 1√®re √©tape du Tour de Pologne. Le n√©erlandais Fabio Jakobsen a √©t√© serr√© par la droite par le coureur Dylan Groenewegen sur la ligne d’arriv√©e. Jakobsen est dans un coma artificiel et un photographe est dans un √©tat grave pic.twitter.com/JBewMnaKPE ‚ÄĒ Alexandre (@alex_le_bars) August 5, 2020

Door reclameborden

De zware valpartij werd veroorzaakt toen de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen vlak voor de finishlijn afweek van zijn lijn. Hierdoor raakte Jakobsen hem, waarna de renner dwars door de reclameborden vloog. Groenewegen zelf kwam vallend als eerste over de eindstreep.

Groenewegen, die ook geblesseerd raakte, raakte niet veel later zijn eerste plaats alweer kwijt. De jury wees hem aan als schuldige van een zware valpartij en diskwalificeerde de Nederlandse sprinter. Wielerbond UCI heeft hem tevens uit de Ronde van Polen gezet. Jakobsen werd aangewezen als winnaar van de openingsrit.

De andere wielrenners die vielen in het slot van de etappe maken het beter, aldus ronde-arts Jerschina. Een is net als Jakobsen overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen konden op locatie worden behandeld.

Woede in peloton

De actie van Groenewegen lokte woedende reacties uit in en rond het peloton. Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg van de wielrenner, heeft excuses aangeboden voor de crash.¬†“Onze gedachten zijn bij Fabio Jakobsen en andere bij deze verschrikkelijke valpartij betrokken renners.”

“Crashes als deze zouden niet mogen gebeuren”, vervolgt de wielerploeg. “We bieden onze oprechte excuses hiervoor aan. Intern gaan we de zaak nu verder bespreken, voor we met verdere mededelingen naar buiten treden.”

Redactie/ANP