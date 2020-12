Vrachtwagenchauffeur Horst vast in Verenigd Koninkrijk: 'Als je dochter vraagt of je thuiskomt met kerst, krijg je toch een brok in je keel'

Voor vrachtwagenchauffeur Horst Kreukniet (44) is het onzeker of hij de kerst met zijn gezin kan vieren. De chauffeur vertrok afgelopen zondag vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Eenmaal op de boot kreeg hij verontrustende signalen.

“Op het moment dat ik vertrok naar de haven, besefte ik nog niet wat er allemaal aan de hand was, maar toen ik vanaf de boot hoorde ik dat er vliegtuigen gecancelled werden krabde ik mezelf toch wel even achter mijn oren.” Ook had Horst het even moeilijk toen hij door het thuisfront werd gebeld. “Mijn vrouw zat natuurlijk in de rats, maar ook mijn 12-jarige dochter begon zich zorgen te maken. Ze werd de volgende ochtend wakker en het eerste wat ze vroeg was: ‘Wanneer komt papa naar huis toe? Dan krijg je toch wel even een brok in je keel.”

Wel heeft hij het gevoel dat zijn werkgever er alles aan doet om de chauffeurs terug naar Nederland te halen. “Waarschijnlijk is dat voor ons haalbaar, dus we mogen van geluk spreken, maar dit is niet voor alle chauffeurs mogelijk. Die zitten met hetzelfde probleem.”

Als hij de feestdagen toch noodgedwongen in het VK moeten vieren, moet de vrachtwagenchauffeur zijn zelfbereide kerstmaal missen. “Dan wordt het een magnetronmaaltijd die opgewarmd moet worden. En dan hoop ik toch niet.”

Export onzeker

Niet alleen de situatie van de vrachtwagenchauffeurs is onzeker, ook veel Nederlandse exporteurs zitten met de handen in het haar nu bijna al het verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa is stilgelegd vanwege een mutatie van het coronavirus. Door de nieuwe maatregelen is er nog beperkt transportverkeer op de veerboten tussen Nederland en het VK.

Een deel van de vrachtwagens kan de oversteek niet meer maken en dat wordt een probleem als ze houdbare producten vervoeren, zeker als daar vlak voor de kerst veel vraag naar is. “Groot-BrittanniĆ« is een exportland,” zegt Linbert Moerdijk van uienhandel MSP Onions. “Dat kunnen ze niet zomaar van de ene op de andere dag afsluiten. We verwachten dan ook dat er snel een oplossing om in ieder geval het vrachtverkeer door te kunnen laten gaan.”

Het bedrijf verwacht een enorme kostenpost als het vrachtverkeer niet door kan gaan. “We zullen dan op zoek moeten naar een alternatieve afzetmarkt, maar gezien de kerstperiode en de houdbaarheid van de uien zal dat een ingewikkelde klus worden.”

Honderden chauffeurs vast

De chauffeurs moeten – in tegenstelling tot de exporteurs – vanuit hun cabine in de vrachtwagen afwachten wat er gebeurt. Net als Horst zitten er nog honderden andere Nederlandse chauffeurs vast op het eiland. “Veel chauffeurs staan in lange files voor de veerboten en de kanaaltunnel. Zij dreigen in het Verenigd Koninkrijk te moeten blijven door de maatregelen tegen het gemuteerde coronavirus dat daar is ontdekt,” aldus brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Samen met vakbond FNV roept TLN het kabinet op ervoor te zorgen dat de vrachtwagenchauffeurs voor de kerst weer thuis kunnen zijn.

Horst hoopt dat hij voor vrijdag weer bij zijn gezin. En als dat lukt heeft hij nog een speciaal verzoekje voor zijn werkgever: “Dan vraag ik toch of ik volgende week een dagje vrij kan nemen. Ik wil niet dat dit vlak voor de jaarwisseling weer gebeurt.”