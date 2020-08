Ravage na explosie bij woning in Schalkhaar

Een enorme knal die tot in Deventer te horen was en een flinke ravage. De explosie bij een woning op de hoek van de Bakkerskamp en Vosmanskamp in het dorp Schalkhaar vanochtend ging niet ongemerkt voorbij.

De melding van de explosie kwam volgens de politie even na 4 uur binnen. Niemand raakte gewond, maar de carport waaronder de explosie plaatsvond is voor een deel aan stukken geblazen. Een schutting moest het bezuren en een kliko werd naar de overkant van de straat gekatapulteerd. Even brak er een klein brandje uit, maar volgens een correspondent ter plaatse doofde het vuur vanzelf weer.

Even na 4.00 u kregen we een melding van een explosie aan de Bakkerskamp in Schalkhaar. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond. We doen onderzoek, heb je iets gezien of camerabeelden uit de omgeving? Laat het ons weten! 0900-8844 of stuur een DM. ^MB — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) August 4, 2020

Volgens diverse twitteraars was de harde knal tot in Deventer te horen.

@POL_Deventer , hoor harde knal in colmschate omgeving Helios en er beginnen honden te blaffen — AndrĂ© Veenstra1962 (@AVeenstra1962) August 4, 2020

Terrasdrama Deventer

Buurtbewoners verklaren aan de correspondent dat de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de terrasaanrijding in Deventer in oktober vorig jaar op het adres zou wonen. Na een stevige knokpartij rijdt een bestuurder met zijn auto in op een terras. Vijf voetgangers worden aangereden, vier van hen raakten gewond.

Beeld: SPS Media