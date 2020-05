'Zware explosie bij huis Haarlem was wraakactie na conflict tussen twee tieners'

De explosie bij een huis aan de Vrijheidsweg in Haarlem zaterdagnacht is waarschijnlijk een wraakactie geweest voor een eerdere explosie waarbij twee jongens van 15 en 17 jaar betrokken waren. De 17-jarige raakte hierbij zwaar gewond aan zijn been. Een bekende, mogelijk zijn broer, zou nu uit wraak een vuurwerkbom hebben geplaatst.

Het is onderdeel van een langlopend conflict. Op 1 januari van dit jaar, nieuwjaarsnacht, hebben de twee jongens van 15 en 17 jaar een vuurwerkbom geplaatst bij een pannenkoekenrestaurant in Haarlem, zo melden betrokkenen.

Explosie ging fout

De jongen van 15 heeft daar een bijbaantje gehad. “Het was een jongen met een moeilijk verleden”, vertelt Gerrie Everduin aan Hart van Nederland. Hij is de manager van het Pannenkoekenparadijs. “Er is een akkefietje geweest en daarna is hij ontslagen.” De jongen heeft dat kennelijk niet kunnen verkroppen, want er volgden vernielingen bij het restaurant.

Op nieuwjaarsnacht liep het uit de hand. De voormalig werknemer van Gerrie zou een vuurwerkbom hebben geplaatst bij het Pannenkoekenparadijs. “Dat was een ‘shell’, daarmee kun je er een hele gevel uitblazen”, weet Gerrie. “Maar ze hebben ‘m verkeerd afgestoken. Het alarm ging af bij mij, ik was er binnen acht minuten. Ik zag die jongen van 17 liggen met kapotte benen en die van 15 zat onder de scherven en liep er versuft bij.”

Wraakactie

De 15-jarige jongen heeft daarna alle betrokkenheid bij de ontploffing ontkend, aldus Gerrie. “Hij liep toevallig langs, zei hij. Dat klopt natuurlijk van geen kanten. Ik ben nog wekelijks in contact met het Openbaar Ministerie. Voor ons is het een optelsom.”

In dezelfde straat waar zaterdagnacht een explosie was, zijn de afgelopen maanden meerdere incidenten geweest. Er zou een explosie geweest zijn in de tuin, gezwaaid zijn met een mes en meerdere keren een steen tegen de ruit zijn gegooid. De sporen van de laatste steen zijn nog te zien, er zit nog een gat in de ruit. “Bij de woning is een camera geplaatst. Er lopen tig onderzoeken.”

Volgens de restaurantmanager is de explosie van afgelopen nacht waarschijnlijk een wraakactie geweest. “De oudere broer van de 17-jarige jongen heeft wraak willen nemen op de ouders van het jochie van 15, die zelf bij zijn opa en oma woont. De moeder van de 15-jarige jongen ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis”, aldus Gerrie. Ook buren van de moeder zeggen dat het om een vergeldingsactie gaat.

Moeder doodsbang

Buurtbewoners vertellen aan Hart van Nederland dat de moeder vanwege de dreigende incidenten al maanden doodsangsten uitstond. Ze woonde in het huis met twee kinderen.

Volgens een buurman waren er ook kinderen in het huis ten tijden van de explosie. “Ik hoorde geschreeuw, ben naar buiten gegaan en zag de vrouw liggen in de gang. Daar waren haar kinderen bij en ook nog kennissen van haar. Het was verschrikkelijk”, aldus de man.

Een andere buurman zag de vrouw in een plas bloed liggen en een van haar kinderen naar buiten rennen. “Hij schreeuwde: Help, help, mijn moeder gaat dood.”

Reactie politie

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er eerdere incidenten zijn geweest aan de Vrijheidsweg in Haarlem. Een woordvoerder kan niet zeggen of er een verband is tussen die incidenten en de explosie van zaterdagnacht. Ook kan hij niet bevestigen dat het gaat om een wraakactie. “De zaak is nog in onderzoek”, aldus de woordvoerder.

De 48-jarige vrouw ligt nog altijd in het ziekenhuis en een 23-jarige verdachte is opgepakt. Beide betrokkenen hebben nog niet met de politie gesproken.