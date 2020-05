Een 48-jarige bewoonster van een woning aan de Vrijheidsweg in Haarlem raakte zaterdagnacht ernstig gewond na een explosie. De politie vermoedt dat de knal veroorzaakt is door een bom van zwaar vuurwerk.

Het incident in het zuidoosten van de stad vond rond 01.20 uur plaats. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis maar was wel aanspreekbaar, aldus de politie.

Aanhouding

De politie heeft in de buurt van het huis een 23-jarige Haarlemmer aangehouden. Onderzocht wordt of hij iets met de ontploffing te maken had. De verdachte is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

ANP

Beeld: HFV Photo Services