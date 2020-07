Explosie in flat Groningen veroorzaakt door plofkraakspringstof

De explosie die begin mei een appartement in Groningen wegvaagde, is veroorzaakt door een springstof die wordt gebruikt door plofkrakers en terroristen. Dat melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf.

Lees ook: Explosie blaast gevel weg van flatgebouw in Groningen, twee gewonden

Het zou gaan om de stof TATP, die ook werd gebruikt in de bomgordels van terroristen in Parijs in 2015. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland ’bevestigt noch ontkent’ de rol van de stof in het rechercheonderzoek. “Eind juli dient een eerste pro-formazitting rond de zaak. Kort daarvoor komen we met nieuwe details over het onderzoek naar buiten”, aldus OM-woordvoerder Melanie Kompier.

Explosie in Groningen

Op 1 mei ontzette een daverende explosie de volledige gevel van een appartement aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum. Twee bewoners raakten gewond. Woningen in de omgeving moesten worden ontruimd en drie gezinnen werden lange tijd elders gehuisvest. De ontploffing had een enorme impact op de wijk.

Lees ook: Explosief materiaal gevonden in flat Groningen, bewoners aangehouden

Foto: Persbureau Meter