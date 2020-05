De brandweer is vrijdagavond met meerdere voertuigen uitgerukt door een explosie in een flatgebouw aan de Wibenaheerd in Groningen. Er zijn volgens de brandweer meerdere gewonden, maar hoeveel dat er zijn en wat de aard van hun verwonding is, is niet bekend. De brandweer is bezig het pand te ontruimen.

“Ik zat thuis te werken en ineens hoor ik een ontzettende explosie”, vertelt een geschrokken buurtbewoner. “We hebben hier wel vaker last van vuurwerk, maar ik hoorde gelijk dat dit iets anders was. Ik dacht eerst dat de explosie bij mij of bij de buren was, pas toen ik de straat inkeek zag ik dat de hele gevel van de flat eruit lag.”

Het is nog niet duidelijk hoe de explosie heeft kunnen gebeuren. Een gaslek wordt niet uitgesloten.

We zijn met meerdere voertuigen ter plaatse aan de Wibenaheerd in Groningen. Daar heeft zich door een onbekende oorzaak een explosie in een flatgebouw plaats gevonden. We zijn bezig om het gebouw te ontruimen. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) May 1, 2020

Foto: Persbureau Meter