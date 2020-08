Directe verbinding Eurostar van en naar Londen begint op 26 oktober met rijden

Op dit moment staat het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk op code oranje, maar wellicht verandert dat binnenkort weer naar geel. In dat geval kun je natuurlijk met het vliegtuig die kant op, maar vanaf dit najaar kun je ook de directe trein pakken naar Londen pakken.

Vanaf 26 oktober gaat de Eurostar tussen Amsterdam en de Engelse hoofdstad weer rijden. Dat bevestigt het bedrijf aan Hart van Nederland. De eerste rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen zou eind april al gaan rijden. Vanwege de coronacrisis is het aantal passagiers sterk teruggelopen en is de verbinding in maart stopgezet.

De reis op het traject Amsterdam-Londen met Eurostar wordt dit najaar ook makkelijker en sneller. De paspoort- en securitycheck wordt met ingang van dit najaar gedaan in Amsterdam en Rotterdam. Het is dan niet meer nodig om in Brussel de trein te verlaten. Voor reizigers gaat dat een uur reistijd schelen. Al met al ben je vrijwel net zo snel in Londen als je het vliegtuig zou pakken.

Reistijd Amsterdam-Londen

Vanaf Amsterdam bedraagt de reistijd iets meer dan vier uur (4 uur en 9 minuten). Vanaf Rotterdam ben je zelfs een ruim half uur sneller. Tickets, vanaf 46 euro voor een enkeltje, gaan vanaf volgende week, dinsdag 1 september, in de verkoop. Omdat het onzekere tijden zijn, kunnen de treinkaartjes gratis worden omgeboekt tot 14 dagen voor vertrek.

Boeken kan al vanaf zes maanden voor aanvang van de reis. Je zou dus al een kerstweekend kunnen inplannen.

Maatregelen

Naast de verkorte reistijd wordt er ook gedacht aan de hygiëne in de treincoupés. Zo worden en extra maatregelen genomen om er voor te zorgen dat het schoon en veilig blijft om te reizen. Er komt een tijdelijk een nieuwe zitplaatsverdeling zodat mensen op een veilige afstand van elkaar zitten. Daarnaast worden de treinen worden voor elke reis grondig gereinigd en er zijn schoonmaakteams in de trein aanwezig om voorwerpen die vaak worden aangeraakt intensief te reinigen en ontsmetten.

Reizigers zelf ontkomen helaas ook niet aan de maatregelen. Alle reizigers moeten een mondkapje dragen, zowel in de trein als in het station. In België en in Engeland kun je zelfs een boete krijgen voor het niet (correct) dragen van een mondkapje.

Hier vind je de laatste informatie over de maatregelen en reisinformatie van Eurostar.